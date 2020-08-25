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Возможно ли появление Малкома в сборной России? Отвечает Черчесов

19:45
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Малкома попасть в национальную команду.

— Натурализация Малкома вообще возможна?

— По Малкому мы ни о чем никогда никого не просили и не собираемся. Пусть решение о гражданстве человек принимает сам. Если оно позволяет ему играть за сборную, то будем рассматривать его, как и всех. Просить кого-то взять гражданство — как будто дать абонемент в сборную. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте здесь

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