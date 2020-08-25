Возможно ли появление Малкома в сборной России? Отвечает Черчесов
19:45
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы нападающего «Зенита» Малкома попасть в национальную команду.
— Натурализация Малкома вообще возможна?
— По Малкому мы ни о чем никогда никого не просили и не собираемся. Пусть решение о гражданстве человек принимает сам. Если оно позволяет ему играть за сборную, то будем рассматривать его, как и всех. Просить кого-то взять гражданство — как будто дать абонемент в сборную. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020