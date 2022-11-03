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Воробьев считает, что матч с Таджикистаном пойдет на пользу сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев считает, что сборной России пойдет на пользу матч с командой Таджикистана.

«К сожалению, императив спорт вне политики не работает. Надо выбирать из того, что сейчас возможно. Не всегда есть выбор между плохим и хорошим. Поэтому считаю, что играть против Таджикистана надо. Команды из Азиатской конфедерации прогрессируют. В Советском союзе же играли «Памир», «Пахтакор» и другие. Такие матчи будут полезны», — приводит Legalbet слова Воробьева.

Матч сборных России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе.

Источник: https://legalbet.ru/news/vorobyov-o-matche-sbornoj-rossii-s-tadzhikistanom/
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