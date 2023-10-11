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Экс-секретарь РФС Воробьев: «Сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы»

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мнением об отношении к действиям УЕФА. Он считает, что в союзе много времени уделяют политическим вопросам.

— Так выглядит УЕФА сейчас?

— К сожалению, сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы и политику ставит в основу, забывая об этике. Хотя Платон и Аристотель — философы, на которых держится вся европейская конструкция. И политическая, и философская, и морально-нравственная. Надо им почитать Платона и понять, что решения, принимаемые ими, — вопреки здравому смыслу. Эти решения УЕФА в отношении юношеских сборных России меня по-настоящему завели, — цитирует Воробьева «РБ Спорт».

Ранее в РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-gensek-rfs-reshenie-uefa-po-yunosheskim-sborny-m-rossii-oshibka-kotoraya-huzhe-prestupleniya/
РФС
УЕФА
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