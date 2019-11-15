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Властимил Петржела: «Комличенко не способен составить конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится»

10:18
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал игру нападающего сборной России Николая Комличенко. Форвард «Млады Болеслав» в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (29 голов в 32 матчах), в нынешнем также лидирует в бомбардирской гонке (9 голов в 12 матчах).

— Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе, — цитируют «Известия» Петржелу. — Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него.

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https://iz.ru/943210/sevastian-terletckii/dziuba-na-belgiiu-kakie-shansy-u-rf-otvoevat-liderstvo-v-otbore-k-evro

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