Властимил Петржела: «Комличенко не способен составить конкуренцию Дзюбе. Он мне очень не нравится»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал игру нападающего сборной России Николая Комличенко. Форвард «Млады Болеслав» в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (29 голов в 32 матчах), в нынешнем также лидирует в бомбардирской гонке (9 голов в 12 матчах).

— Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе, — цитируют «Известия» Петржелу. — Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится. Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него.