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Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией

15:34
Никола Влашич. Фото Sanjin Strukic/PIXSELL.
Никола Влашич. Фото Sanjin Strukic/PIXSELL.
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Как сообщили «СЭ» коллеги из хорватской редакции Goal.com, главный тренер «шашечных» Златко Далич принял решение заменить травмированного лидера своей команды Луку Модрича на хавбека Николу Влашича в старте отборочной встречи ЧМ-2022 с россиянами, которая состоится 1 сентября в Москве.

Напомним, что полузащитник ЦСКА находится в шаге от перехода в «Вест Хэм». По данным The Guardian, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

Вместе с тем на игру с Россией Далич рассматривает вариант схемы с тремя центральными защитниками, тогда как в последнее время Хорватия использовала расстановку с двумя.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры