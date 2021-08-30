Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией
15:34
Как сообщили «СЭ» коллеги из хорватской редакции Goal.com, главный тренер «шашечных» Златко Далич принял решение заменить травмированного лидера своей команды Луку Модрича на хавбека Николу Влашича в старте отборочной встречи ЧМ-2022 с россиянами, которая состоится 1 сентября в Москве.
Напомним, что полузащитник ЦСКА находится в шаге от перехода в «Вест Хэм». По данным The Guardian, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
Вместе с тем на игру с Россией Далич рассматривает вариант схемы с тремя центральными защитниками, тогда как в последнее время Хорватия использовала расстановку с двумя.
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