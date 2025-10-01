Тороп: «Буду прилагать все силы, чтобы попасть в сборную в ноябре»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп заявил, что общается с Виталием Кафановым по поводу вызова в сборную России.

«Любой футболист хочет в сборную. Общаемся с Кафановым. Буду прилагать все силы, чтобы получилось попасть в ноябре», — сказал Тороп.

В расширенный состав сборная России на октябрьские матчи вошли вратари Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин») и Максим Бориско («Балтика»).

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с Ираном, а 14 октября в Москве встретится с Боливией.