1 октября, 23:15

Тороп: «Буду прилагать все силы, чтобы попасть в сборную в ноябре»

Артем Бухаев
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп заявил, что общается с Виталием Кафановым по поводу вызова в сборную России.

«Любой футболист хочет в сборную. Общаемся с Кафановым. Буду прилагать все силы, чтобы получилось попасть в ноябре», — сказал Тороп.

В расширенный состав сборная России на октябрьские матчи вошли вратари Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин») и Максим Бориско («Балтика»).

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с Ираном, а 14 октября в Москве встретится с Боливией.

Владислав Тороп
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
