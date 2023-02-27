Пономарев: «Очень здорово, что матч с Ираком состоится у нас в стране»

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о том, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком.

«Играть надо с любыми командами. Когда у нас было турне по Южной Америке, мы играли через два дня на третий. Такие игры — это лучшие тренировки. Мы даже играли в Сан-Паулу с полицейскими, и зрителей было очень много. Даже можно сборной России и с дворовой командой играть, лишь бы почувствовать связь между игроками, увидеться. Приветствую, что национальная команда будет играть с Ираком. В Сочи тем более тепло, натуральный газон. Очень здорово, что матч состоится у нас в стране», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что национальная команда России сыграет с Ираком в рамках товарищеского матча 27 марта в Сочи.