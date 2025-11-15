Пономарев о Карпине: «Играет роль тренера, он — актер. В футболе абсолютно не разбирается»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение сборной России в BetBoom товарищеском матче против Чили (0:2).

«Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя. Значит у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе. Головин, Батраков? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких», — сказал Пономарев «СЭ».

Также бывший футболист СССР высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он — актер. Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», — добавил Пономарев.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1.