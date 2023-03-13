Пономарев оценил решение Карпина вызвать Головина и Миранчука в сборную

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал попадание полузащитника «Монако» Александа Головина и полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России.

«Валерий Карпин все делает правильно. Нужно посмотреть на ребят, как они в сборной себя будут чувствовать. Они неплохо проявили себя в составах своих команд. Больше некого брать. За границей играют только двое. И то слава богу! Мы варимся в собственном соку и не видим, ничего и не знаем. Мы смотрим, как европейские команды выступают, как их игроки двигаются на футбольном поле. Они все как заведенные машины бегают по два тайма. А у нас все очень устают, значит физики нет или мотивация плохая. Так что, здесь нужно думать и смотреть на всех», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта в Новогорске. У команды Валерия Карпина запланированы две товарищеские встречи против сборных Ирана и Ирака.