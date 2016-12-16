Владимир Габулов: "Отсутствие отбора на чемпионат мира-2018 пойдет на пользу команде России"

Голкипер Владимир Габулов высказал мнение о том, что отсутствие отборочных матчей к чемпионату мира-2018 пойдет сборной России на пользу. По его словам, отсутствие необходимости отборочных встреч положительно скажется на процессе смены поколений, который начался в национальной команде.

- О сильных качествах Черчесова известно многим, многое об этом говорилось, в том числе и мной, - приводит ТАСС слова Габулова. - Если бы у Станислава Саламовича не было сильных качеств, его не назначили бы на пост главного тренера главной команды в стране. Думаю, его уровень мастерства, опыт и харизма могут принести большую пользу российскому футболу. Другое дело, сейчас у сборной все равно непростые времена, да и общий фон в стране не лучший. Плюс сейчас идет глобальная смена поколений, происходит, скажем так, отбор игроков, которые будут в ближайшее время защищать честь страны. Слава богу, что на это есть и время, и возможности в виде отсутствия официального отборочного этапа, и наличие контрольных встреч. Это хорошо, в этом надо видеть позитив.

Товарищеские матчи национальной сборной - это, в любом случае, матч под флагом России, игра против сильнейших футболистов другой страны. Этого априори достаточно для хорошего настроя. Футболисты, которые выходят в футболке сборной, в любом случае настраиваются и готовятся, потому что выступать за сборную страны - лучшее, что может быть в карьере.