Владимир Габулов: "На тренировках осваиваем новые технологии"

Вратарь "Арсенала" и сборной России на своей странице в Инстаграме разместил фотографию с тренировки национальной команды, которая готовится к Кубку конфедераций-2017. Голкипер проводил занятие в солнцезащитных очках.
- Осваиваем новые технологии, - написал Габулов на своей странице в Инстаграме. - А в Москве так-то не особо солнечно.
Напомним, что сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций-2017.
9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Арсенал Тл
- Сборная Чили (футбол)
Vlad_kz
Да Гильерме уже в интервью с неделю назад говорил, что это на концентрацию упражнение. В очках лампочка мигает, отвлекает типа, а ты - лови.
20:12 7 июня
marksan
Оборжаться можно! Вратарь в воротах в свои 30 лет осваивает какие-то "новые" технологии? Это как? Вам что-то в голову вмонтировали, чтобы мяч видеть за секунду до гола?
15:33 7 июня
баламошка
Очки как у терминатора почти, они ещё и усовершенствованные, вроде как. Могут пулять лазером по нападающим соперника. Вот так. Инфа 50%, но скорее всего - правда.
14:08 7 июня
обманутый лох
у Хрюна походу крыша едет )))
13:54 7 июня