13:40 7 июня | ФУТБОЛ — Сборная России

Владимир Габулов: "На тренировках осваиваем новые технологии"

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Вратарь "Арсенала" и сборной России на своей странице в Инстаграме разместил фотографию с тренировки национальной команды, которая готовится к Кубку конфедераций-2017. Голкипер проводил занятие в солнцезащитных очках.

- Осваиваем новые технологии, - написал Габулов на своей странице в Инстаграме. - А в Москве так-то не особо солнечно.

Напомним, что сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vlad_kz

Да Гильерме уже в интервью с неделю назад говорил, что это на концентрацию упражнение. В очках лампочка мигает, отвлекает типа, а ты - лови.

20:12 7 июня

marksan

Оборжаться можно! Вратарь в воротах в свои 30 лет осваивает какие-то "новые" технологии? Это как? Вам что-то в голову вмонтировали, чтобы мяч видеть за секунду до гола?

15:33 7 июня

баламошка

Очки как у терминатора почти, они ещё и усовершенствованные, вроде как. Могут пулять лазером по нападающим соперника. Вот так. Инфа 50%, но скорее всего - правда.

14:08 7 июня

обманутый лох

у Хрюна походу крыша едет )))

13:54 7 июня