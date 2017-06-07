Владимир Габулов: "На тренировках осваиваем новые технологии"

Вратарь "Арсенала" и сборной России на своей странице в Инстаграме разместил фотографию с тренировки национальной команды, которая готовится к Кубку конфедераций-2017. Голкипер проводил занятие в солнцезащитных очках.

- Осваиваем новые технологии, - написал Габулов на своей странице в Инстаграме. - А в Москве так-то не особо солнечно.

Напомним, что сегодня должна быть объявлена окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций-2017.

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

