Владимир Габулов: "Когда-то и я был категорически против натурализации, но потом пообщался с Гильерме"

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в интервью "Известиям" признался, что его отношение к натурализации игроков изменилось. Также он рассказал, что Вагнер Лав говорил на русском языке.

– Многие футболисты вашего поколения высказываются против натурализации. Еще 10 лет назад вы могли представить, что основным вратарем сборной России будет бразилец?

– Можно понять тренера, который использует натурализованных футболистов в составе сборной. Наставнику нужны игроки, которые способны составить конкуренцию и усилить команду, – неважно, какой они нации или вероисповедания. Во всем мире в разных видах спорта прибегают к натурализации, чтобы улучшить результаты. Ее противники считают, что натурализованные футболисты занимают место россиян в составе сборной. Их тоже можно понять. Когда-то и я был категорически против натурализации. Потом пообщался с Гильерме, увидел, как он относится к России, и начал смотреть на ситуацию немного под другим углом. Тот же Мариу Фернандес выкладывается в матчах за сборную так, что просто нет слов. Всего себя отдает, несмотря на то, что родом он из Бразилии, а не из России.

– Многим не нравится, что Мариу не разговаривает по-русски…

– Он пытается, но очень сильно стесняется. Мариу очень доброжелательный и открытый, но не всем так легко даются иностранные языки. Есть бразильцы, которые через полгода уже вовсю говорят, а некоторые и спустя 10 лет не могут освоить язык.

– Кстати, всех мучает вопрос — говорил ли на русском легендарный бразилец Вагнер Лав, который выступал с вами за ЦСКА?

– Вагнер разговаривал. Не на 100 процентов освоил язык, но объясниться мог. Иногда получалось очень интересно. Вспоминаю, как они общались с Аланом Дзагоевым. Вагнер ему при встрече говорил: "О, братан, как сам?" (смеется).