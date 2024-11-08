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Владелец «Акрона» Морозов — о Дзюбе в сборной России: «Карпин принципиален»

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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал возможный вызов Артема Дзюбы в сборную России.

«Не помню, кто из спортсменов сказал такую фразу: рекорды для того и существуют, чтобы их бить! Поэтому мне, как владельцу клуба, за который играет Артем, было бы интересно посмотреть на это. Тем более, если у него и будет шанс сыграть за сборную, думаю, это будет минимальное количество игр, и ему придется очень постараться. Но Карпин — принципиальный тренер, не пригласит (Дзюбу), сто процентов», — сказал Морозов Odds.ru.

В сентябре Дзюба на правах свободного агента подписал контракт с «Акроном». В текущем сезоне форвард принял участие в семи играх, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

36-летний форвард делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов) и выражал желание вернуться в национальную команду, чтобы побить этот рекорд.

Источник: ODDS.ru
Артем Дзюба
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