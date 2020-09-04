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Виталий Мутко: «У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью»

13:04
Жозе Моуринью. Фото Reuters
Жозе Моуринью. Фото Reuters
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Бывший президент РФС Виталий Мутко признался, что хотел пригласить Жозе Моуринью тренировать сборную России.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», — сказал Мутко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

В предыдущем сезоне АПЛ лондонцы под руководством португальского тренера заняли шестое место.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017-й год. В декабре 2017-го он приостановил работу в организации. В конце 2018 года Виталий Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.

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