Виталий Мутко: «У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью»

Бывший президент РФС Виталий Мутко признался, что хотел пригласить Жозе Моуринью тренировать сборную России.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», — сказал Мутко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

В предыдущем сезоне АПЛ лондонцы под руководством португальского тренера заняли шестое место.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017-й год. В декабре 2017-го он приостановил работу в организации. В конце 2018 года Виталий Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.