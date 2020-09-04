Виталий Мутко: «У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью»
Бывший президент РФС Виталий Мутко признался, что хотел пригласить Жозе Моуринью тренировать сборную России.
«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Я обожаю его. Из-за него начал болеть за «Тоттенхэм», — сказал Мутко в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».
В предыдущем сезоне АПЛ лондонцы под руководством португальского тренера заняли шестое место.
Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017-й год. В декабре 2017-го он приостановил работу в организации. В конце 2018 года Виталий Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.
? Виталий Мутко — герой нового выпуска шоу #Инсайдеры! Один из самых авторитетных спортивных чиновников России рассказал @ANobelito о ЧМ-2018, мечтах о Моуриньо в сборной и любви к футболу.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2020
? В субботу в 21:20 на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Q83icEBXUO