Виталий Мутко: «Фанатею от Дзюбы, хочу, чтобы он побил результат Кержакова»

Вице-премьер РФ, бывший президент РФС Виталий Мутко пожелал капитану сборной России Артему Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. На счету завершившего карьеру Кержакова 30 голов за сборную России, Дзюба занимает второе место с 24 мячами.

— Уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром, — цитирует «РИА Новости» Мутко. — Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляются молодежь, дети. Артем говорит на всех языках — английском, украинском, испанском, классиков цитирует. Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю, но побыл бомбардиром — отдай другому.