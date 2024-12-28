Кафанов: «Футболисты сборной играют на максимуме, не согласен, что у них нет мотивации»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о мотивации футболистов национальной команды.

«Выражу мнению всего тренерского штаба: для нас в этом сезоне важнее всего было увидеть отношение ребят к делу, к тренировочному процессу. Этот год показал, что футболисты, которые приезжали в сборную, делали все на максимум возможностей и с большой мотивацией. А в играх, вне зависимости от уровня соперников, выкладывались на все сто процентов и показывали лучшие качества», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами организаций на неопределенный срок.