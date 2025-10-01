Футбол
Сегодня, 20:14

Кафанов — о возможном вызове Хайкина в сборную Израиля: «Буду рад, если он будет востребован»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном вызове голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина в сборную Израиля.

«Никита на сегодняшний день вратарь международного уровня. Он многого добился, стал многократным чемпионом Норвегии, успел дойти со своей командой до полуфинала Лиги Европы, сейчас играет в Лиге чемпионов. Знаю, что у него есть мечта сыграть на уровне национальных сборных. Был разговор про Норвегию и Россию. Думаю, что ему после того, как он многого добился, хочется сыграть на уровне сборных. Его судьба мне небезразлична. Поэтому если он примет решение сыграть за сборную Норвегии или Израиля, и будет там востребован, буду за него очень рад. Повторюсь, что он заслужил это своим трудом и потом. У него была очень сложная карьера. С Никитой мы все время находимся на связи, и пока он не заигран за национальную команду другой страны, он остается кандидатом в сборную России», — сказал Кафанов «СЭ».

У 30-летнего Хайкина, помимо российского и норвежского, есть израильское гражданство. Голкипер не сыграл официальных матчей за основную сборную России.

В сезоне-2024/25 на счету вратаря 45 матчей во всех турнирах, 15 из которых он отыграл на ноль. Вместе с «Буде-Глимт» он дошел до полуфинала Лиги Европы, где норвежская команда уступила «Тоттенхэму».

Никита Хайкин
Сборная Израиля по футболу
Виталий Кафанов
