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Кафанов: «Сафонов не приедет в сборную? Такого разговора у нас не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном пропуске голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым октябрьского сбора национальной команды.

«У меня такой информации нет. У нас такого разговора не было. Думаю, он посвятил бы меня в такое. Мы с ним должны были созвониться, как только появится информация о предстоящих играх. Пока такой нет, я его не беспокою. Конечно, я жду Матвея», — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее Baza сообщала, что Сафонов не приедет в расположение сборной России в октябре из-за задолженности по алиментам.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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