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Виталий Кафанов оценил игру вратарей сборной России в 2024 году

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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высоко оценил надежность игры голкиперов национальной команды в 2024 году.

«Российские вратари, которые получали вызов в сборную, провели этот чемпионат России на очень высоком уровне. Шестеро вратарей были задействованы в матчах национальной сборной. Получил большое удовольствие от работы с ними и их отношения к делу за этот период. Ни в одном матче не было такой ситуации, которую пришлось разбирать бы с вратарями с точки зрения ошибок или их неправильных действий», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

«Уровень соперников был разный, но в каждом матче возникали ситуации, когда вратари смогли отличиться и проявить себя», — добавил 64-летний специалист.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда под руководством Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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