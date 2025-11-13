Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:57

Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в товарищеском матче против команды Перу (1:1).

«Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном — он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал. Если посмотрите на момент с голом, то увидите — Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации. Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили? Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором — другие ребята», — сказал Кафанов «СЭ».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»
Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»
Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
Голы Головина и Валеры, гимн от Куртуковой: фото матча России с Перу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • RobertH

    А сам Кафанов, загадочный тренер вратарей, не переживает? Как можно было игрока, не играющего давно в клубе, заявлять в основу? Правильно тут Степочкин пишет - до лампочки, на какой лавке сидишь, хоть в Реале, хоть где, игровой практики то нет. Гол ведь 100% после потери ворот. Переживает. А не мог сказать - я не в боевой форме, пусть сыграет Бориско, который регулярно играет и пропустил меньше всех мячей в РПЛ с защитой без миллионных защитников? Хотел потренироваться? Так сборная, даже в товарняках, в данной ситуации не тренировка. Хотел, чтобы заметили его в ПСЖ? Ну так так заметили, что теперь вообще шансов нет. Вина серого кардинала всех команд Карпина Кафанова тут очевидна!

    13.11.2025

  • 100% Информация ()

    'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    13.11.2025

  • Alexander Malygin

    Неубедительно. "Возвращался в позицию" - откуда он возвращался? Он перед этим какое-то действие совершил - прыгал за мячом, помогал в розыгрыше защитникам и т.п.? Так нет же. Игра была вдалеке от ворот. Он должен был быть в позиции постоянно, а не возвращаться в неё откуда-то. :) Зачем взрослым профессиональным людям искать отмазки в этой ситуации? Ну всё же просто - это ошибка, это нормально, у всех бывает. Надо так прямо сказать и двигаться дальше.

    13.11.2025

  • Степочкин

    Это результат лавки!!!! Одно дело на тренировках удары от партннеров ловить, другое дело когда ты весь в игре и проявляешь концентрацию и все умение в моментах с неожиданными ударами , рекошетами, навесами. Это отсутствие практики. И пусть он хоть на лавке в Барселоне или Реале сидит, статус клуба сильнее лавочника не делает. А если бы это был отбор в группе? Какая разница сколько он там чего правильно делал? Как говорил один герой фильма - "Достаточно одной таблэтки(ошибки)"(с). Матчею удачи и искать новый клуб с постоянной практикой 1 номером!

    13.11.2025

    • Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили

    Кафанов поддержал Сафонова: «Нужно пройти через это, стать сильнее»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости