Кафанов о пропущенном голе Сафонова: «Матвей очень переживает»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру Матвея Сафонова в товарищеском матче против команды Перу (1:1).

«Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном — он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал. Если посмотрите на момент с голом, то увидите — Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть. Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации. Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили? Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором — другие ребята», — сказал Кафанов «СЭ».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.