Кафанов — о Сафонове: «У сборной России есть очень надежный вратарь для решения больших задач»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

«Матвей находится в команде, которая стала чемпионом Франции и вышла в финал Лиги чемпионов. Это говорит о многом. Он не был в этом сезоне чисто вторым номером. Были периоды, когда Доннарумма ошибался, и Матвей достойно его заменял. У сборной России есть очень надежный вратарь для решения больших задач», — сказал Кафанов «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.