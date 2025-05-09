Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

9 мая, 13:45

Кафанов — о Сафонове: «У сборной России есть очень надежный вратарь для решения больших задач»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в текущем сезоне.

«Матвей находится в команде, которая стала чемпионом Франции и вышла в финал Лиги чемпионов. Это говорит о многом. Он не был в этом сезоне чисто вторым номером. Были периоды, когда Доннарумма ошибался, и Матвей достойно его заменял. У сборной России есть очень надежный вратарь для решения больших задач», — сказал Кафанов «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Читайте также
Песков сообщил об отсутствии новаций в переговорах с США по Украине
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Axios узнал об отмене Уиткоффом встречи с Зеленским в Турции
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Армеец

    Мотя и сейчас решает супер большую задачу! Полирует лавку у лягушатников...

    13.05.2025

  • frunt 2

    ну а что еще мог сказать кафанов,который получает и живет за бюджетные деньги дюкова.

    09.05.2025

  • andy1962

    футбол это не хоккей, и если мяч послан сильно и точно в нижний угол, никакой вратарь его не возьмет

    09.05.2025

  • andy1962

    Наша вратарская школа - лучшая в мире и у нас всегда были вратари для решения самых больших задач. Но этого крайне мало для решения больших задач.

    09.05.2025

  • Nik

    слабый и психологически не устойчивый

    09.05.2025

    • Колосков: «Хорошо, что Инфантино в очередной раз подтвердил, что ФИФА ждет нашего возвращения»

    Игроки сборной России вместе с Карпиным прочитали стихотворение Симонова «Родина»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости