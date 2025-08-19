Кафанов — о расширенном списке сборной: «Сомнений не было только по Сафонову и Агкацеву»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» объяснил, почему в расширенный список национальной команды на контрольные матчи с Катаром и Иорданией включил пять голкиперов.



— В вашем расширенном списке пять человек: Сафонов, Агкацев, Максименко, Ставер, Гудиев. Насколько тяжело дался этот выбор?

— Если раньше выбирать было сложно, потому что очень большая группа вратарей (особенно основная обойма) показывала высокий уровень мастерства в матчах РПЛ и Кубка, то сейчас впервые столкнулся с тем, что с начала чемпионата практически все голкиперы (за исключением Агкацева) как будто сговорились: успели совершить ошибки, которые привели к пропущенным голам и — что еще обиднее — к потере очков!

— Вот как?

— Да. Только ошибка Жени Латышонка в матче с «Ростовом» не повлияла на результат, победа осталась за «Зенитом».

— По какой кандидатуре из этой пятерки были сомнения?

— Отвечу по-другому. Не было сомнений по Сафонову и Агкацеву.