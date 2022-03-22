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Сегодня, 16:35

Виталий Кафанов назвал вратарей, которые могут попасть в сборную России

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов, которые находятся в списке для возможного вызова в национальную команду.

«В этом списке Миша Кержаков, но он не очень удачно начал весну. Также Артур Нигматуллин, Саша Беленов, Сослан Джанаев, Денис Адамов. Ну, по сути, все вратари, которые играют в чемпионате. Все, кто будет играть надежно, ровно и стабильно, имеют шансы попасть в сборную России», — рассказал Кафанов журналистам.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.

Среди вратарей в национальную команду попали Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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