Виталий Кафанов назвал вратарей, которые могут попасть в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов, которые находятся в списке для возможного вызова в национальную команду.

«В этом списке Миша Кержаков, но он не очень удачно начал весну. Также Артур Нигматуллин, Саша Беленов, Сослан Джанаев, Денис Адамов. Ну, по сути, все вратари, которые играют в чемпионате. Все, кто будет играть надежно, ровно и стабильно, имеют шансы попасть в сборную России», — рассказал Кафанов журналистам.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве. Ранее был опубликован план работы сборной России на сборе в Новогорске.