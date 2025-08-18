Кафанов: «Говорили с Сафоновым, что созвонимся и обсудим, как будем задействовать его в играх с Иорданией и Катаром»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, созванивался ли он с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед включением его в расширенный состав национальной команды на BetBoom матчи с Иорданией и Катаром.

«Пока что нет, у нас был разговор с Матвеем перед Суперкубком УЕФА. Говорили, что скоро созвонимся, обсудим, как будем задействовать его в предстоящих играх сборной с Иорданией и Катаром», — приводит пресс-служба РФС слова Кафанова.

Также тренер рассказал, сколько вратарей останется в окончательном составе сборной России.

«Нужно отметить, что расширенный состав — не окончательный. Команды проведут еще по два матча до объявления итогового списка национальной сборной. В этом списке возможны изменения, и в него могут быть включены другие вратари. В окончательный список войдут четверо, на матчи будут заявлены трое», — добавил он.

Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра России с Катаром пройдет 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.