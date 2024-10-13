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Сегодня, 12:42

Кафанов: «Вызов в сборную должны были получить и Саша Беленов, и Гиорги Шелия»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», как выбирал первого номера национальной команды.

«Первое время было непонятно, кто у нас первый номер, потому что Матвей Сафонов тогда не был так силен, как сейчас, и другие ребята у нас тоже играли не так стабильно. Поэтому любого вратаря, который отыграл какой-то хороший отрезок, мы вызывали в сборную, знакомились с ним в работе. За это время в сборной побывали 12 вратарей. Все они были достойны вызова на тот момент. И в этом списке должны были быть Саша Беленов и Гиорги Шелия. Саша перед самым вызовом в сборную получил тяжелую травму. А когда хотели вызвать Гиорги, то сбор был просто отменен. Оба в тот момент показывали высокий уровень мастерства в играх», — сказал Кафанов «СЭ».

Кафанов также отметил, что у сборной России есть основная обойма.

«На сегодняшний день уже есть основная обойма вратарей сборной: Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Александр Максименко, Илья Лантратов и Евгений Латышонок. Уверенно могу сказать: не задумываясь поставил бы защищать ворота национальной сборной любого из них на любой матч с любым соперником», — добавил Кафанов.

Ранее «СЭ» сообщал, что одним из соперников россиян на ноябрьском сборе станет Сирия. Позже это подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Также российские футболисты с высокой долей вероятности сыграют против команды Брунея.

Футбол
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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