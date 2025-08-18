Кафанов о вызове Максименко в сборную: «Положение «Спартака» в таблице никак не повлияли на его уверенность»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил, что голкипер «Акрона» Виталий Гудиев впервые получил вызов в основную национальную команду благодаря надежной и стабильной игре в этом сезоне.

В понедельник, 18 августа, сборная России объявила расширенный состав на BetBoom матчи с Иорданией и Катаром. Всего в список вошли 39 игроков.

«Виталий — это вратарь с прекрасными физическими данными, задатками. С 18 лет его карьера проходит на моих глазах. На мой взгляд, он не реализовал все свои возможности. В этом сезоне появляется надежность и стабильность. Виталий находится в хорошей форме, и включением его в расширенный список тренерский штаб дает понять, что на Виталия Гудиева обратили внимание», — приводит пресс-служба РФС слова Кафанова.

Также тренер прокомментировал попадание в расширенный состав сборной вратаря «Спартака» Александра Максименко и голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Недавно был на тренировках «Спартака», общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность. Стас пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную», — добавил Кафанов.

Матч между сборными России и Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве. Игра России с Катаром пройдет 7 сентября на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.