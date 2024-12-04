Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:01

Дьяков: «Команде медиалиги сборная России не накидала бы 11 голов, как Брунею»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер медийной футбольной команды Broke Boys Виталий Дьяков поделился мнением о возможном матче сборной России с командой медиалиги.

«Если сравнивать матч с Брунеем (11:0), то команде медиалиги столько бы не накидали, но плюс-минус был бы крупный счет. Хотя в плане популяризации Медиалиги это сто процентов — к ней было бы приковано очень большое внимание», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Брунея 15 ноября 2024 года в Краснодаре, завершив его со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Broke Boys
Читайте также
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Собянин объявил об индексации социальных выплат
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лещенко считает смехотворным играть против кондитеров из Брунея

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости