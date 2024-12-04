Дьяков: «Команде медиалиги сборная России не накидала бы 11 голов, как Брунею»

Тренер медийной футбольной команды Broke Boys Виталий Дьяков поделился мнением о возможном матче сборной России с командой медиалиги.

«Если сравнивать матч с Брунеем (11:0), то команде медиалиги столько бы не накидали, но плюс-минус был бы крупный счет. Хотя в плане популяризации Медиалиги это сто процентов — к ней было бы приковано очень большое внимание», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Брунея 15 ноября 2024 года в Краснодаре, завершив его со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной.