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Виллаш-Боаш о готовности возглавить сборную России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»

15:25
Александр Дюков и Андре Виллаш-Боаш. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Дюков и Андре Виллаш-Боаш. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал «СЭ» возможность возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».

Сегодня состоялось заседание РФС, во время которого Черчесов выступил с докладом и признал результаты выступления на Евро неудовлетворительными.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).

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