Виллаш-Боаш о готовности возглавить сборную России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал «СЭ» возможность возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.

«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».

Сегодня состоялось заседание РФС, во время которого Черчесов выступил с докладом и признал результаты выступления на Евро неудовлетворительными.