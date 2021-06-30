Виллаш-Боаш о готовности возглавить сборную России: «У меня прекрасные отношения с Дюковым»
15:25
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал «СЭ» возможность возглавить сборную России в случае увольнения Станислава Черчесова.
«Готов ли возглавить сборную России? Я не могу это комментировать, но у меня очень хорошие воспоминания о России и прекрасные отношения с Александром Дюковым», — сказал Виллаш-Боаш «СЭ».
Сегодня состоялось заседание РФС, во время которого Черчесов выступил с докладом и признал результаты выступления на Евро неудовлетворительными.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе В. Команда Черчесова проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), одержав одну победу над Финляндией (1:0).
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