Виктория Лопырева: "Полстраны переобулось, когда увидели игру сборной на ЧМ"

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Вы почувствовали хайп среди артистического мира, вам показалось, что люди пиарятся на сборной во время ЧМ?

– На сборной?

– Перед чемпионатом мира было настроение: "Ну, что от них ждать".

– Меня это очень раздражало. Всегда говорила о том, что у нашей сборной хорошие шансы. Раздражало, что люди ребят не поддерживали, а подавляли: "Они не смогут, продуют. Игроки слабые". В данном случае, твое личное мнение никого не интересует. Нужно просто поддерживать, давать мощный поток позитивной энергии.

Когда увидели игру сборной, полстраны резко переобулась. Мне очень не нравилось и сильно расстраивало, что люди настолько негативно настроены, учитывая, что такое событие первый и последний раз на их веку происходит в их же стране, где играет их сборная.

Могу вот такую параллель провести – пока ездила по миру на протяжении нескольких лет, меняла страны, континенты, города, нашим здесь казалось: "Она что-то летает, фотографируется, непонятно что делает". Но потом стало понятно, что за работа была проделана. Что это не просто промо, а народная дипломатия, общение с болельщиками, журналистами, политиками. Ты убеждаешь людей, что в России здорово, находишь какие-то различные варианты, чтобы замотивировать их приехать. (Сергей Егоров, Александр Чурилин)

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