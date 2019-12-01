Телеведущая и модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева поделилась впечатлением от жеребьевки группового турнира чемпионата Европы-2020. Сборная России заранее была определена в группу B с Бельгией и Данией, в жеребьевке для нее определялся только третий соперник. Им стала Финляндия. Это стало известно после того, как Андрей Аршавин определил другого возможного соперника россиян — сборную Уэльса — в группу A.

«Наша сборная узнала третьего соперника по группе на Евро-2020. Легким движением руки Аршавин определил в наш квартет Финляндию. Про Бельгию и Данию знали заранее, поэтому, как следует, поволноваться сегодня не светило. Будем единым целым с командой — пройдем в плей-офф», — написала Лопырева в Twitter.