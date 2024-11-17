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Сегодня, 15:15

Онопко: «Краснодар — футбольный город! Эта база — футбольный рай»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» назвал Краснодар футбольным городом.

«Краснодар — футбольный город! Эта база... Я такой базы не видел нигде, ни в «Реал Мадриде», ни в «Интере», ни в одной другой команде. Меня это поражает. Это отношение к футболу, как его можно любить. Думаю, это останется надолго в памяти футболистов. Эта база — футбольный рай», — сказал Онопко «СЭ».

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Виктор Онопко
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