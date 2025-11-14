Футбол
Сегодня, 07:11

Мелехин: «В целом, я думаю, сборная России нормально смотрелась против Перу»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной России Виктор Мелехин считает, что российская команда нормально смотрелась в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись, — цитируют «Известия» Мелехина. — Были моменты, когда мы могли забить еще больше голов, чтобы спокойно доигрывать концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге еще и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.

— Какое значение придаете результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?

— Понятно, что мы — профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче.

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу в&nbsp;товарищеском матче.
Источник: «Известия»
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
