Мелехин: «В целом, я думаю, сборная России нормально смотрелась против Перу»

Защитник сборной России Виктор Мелехин считает, что российская команда нормально смотрелась в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись, — цитируют «Известия» Мелехина. — Были моменты, когда мы могли забить еще больше голов, чтобы спокойно доигрывать концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге еще и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.

— Какое значение придаете результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?

— Понятно, что мы — профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче.