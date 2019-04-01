Виктор Классон: "Не думаю, что "Зенит" можно досрочно поздравлять с чемпионством"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:0) отметил, что вся борьба в чемпионате еще впереди. По его словам, "Зенит" может потерять очки.

– После этой игры мы ощущаем эмоциональный подъем. Потому что для нас победа имела большую важность, – цитирует Классона пресс-служба "Краснодара". – Да, наверное, "Анжи" не самая сильная команда в премьер-лиге. Тем более мы играли дома и показали неплохой футбол. Действовали без серьезных ошибок все 90 минут, сохраняли концентрацию и полностью контролировали ход матча.

К тому же ЦСКА потерял очки, что позволило подняться нам на одну строчку. Это очень здорово.

В текущем списке пенальтистов команды я иду вторым после Ари. Поскольку он травмирован, то бил я. Я всегда готов пробить пенальти. Не вижу в этом проблемы. В предыдущем клубе я был штатным пенальтистом.

Не думаю, что "Зенит" можно досрочно поздравлять с чемпионством. Впереди еще 9 туров, а это серьезный отрезок. Может произойти что угодно. Если мы будем играть хорошо, а "Зенит" потеряет несколько очков, то ситуация может измениться. Не будем забывать, что мы еще будем принимать "Зенит" на своем поле.

Перед нами никто не ставит задачу выиграть чемпионат. Мы об этом не задумываемся, но хотим выиграть все девять матчей. Это сложно, но если это получится, то, возможно, сможем завоевать титул. Для этого на каждый матч нужно выходить как на решающий.