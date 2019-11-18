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Виктор Гончаренко: «Возвращение Акинфеева в сборную? Важна позиция Черчесова и самого Акинфеева»

14:08
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможное возвращение в сборную России вратаря армейцев Игоря Акинфеева. Голкипер завершил международную карьеру после чемпионата мира-2018.

— Здесь позиция должна быть со стороны главного тренера сборной. Это — первое. Если он ее обозначает, тогда мы можем об этом что-то говорить. Второй момент — позиция Игоря. Я с ним на эту тему не разговаривал, — сказал Гончаренко. (Александр Рогулев)

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