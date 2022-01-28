Виктор Гончаренко рассказал, хотел бы он возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, хочет ли он однажды возглавить сборную России. Он также признался, что намерен вернуться к работе в ближайшее время.

— Какое время вы берете для себе оставаться без работы?

— До конца этого сезона я точно работать не буду.

— Прочитал где-то, то вы не хотите тренировать сборную.

— На данный момент нет, потому что, на мой взгляд, это все-таки что-то более возрастное. Саламыч опять с укором, наверно, смотрит. Валерию Георгиевичу сколько? 52. Может, в 52 и у меня такие мысли придут, но мне пока 44. 10 матчей за сезон? Мне нужна каждодневная рутина. Мне жена говорит, что нужно идти срочно работать, потому что начинаю меняться, заниматься самобичеванием.

Гончаренко покинул «Краснодар» в январе 2022 года. Команда после 18 туров РПЛ располагается на 5-м месте в турнирной таблице.