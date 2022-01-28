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Сегодня, 16:42

Виктор Гончаренко рассказал, хотел бы он возглавить сборную России

Виктор Гончаренко высказался о возможной работе в сборной России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, хочет ли он однажды возглавить сборную России. Он также признался, что намерен вернуться к работе в ближайшее время.

— Какое время вы берете для себе оставаться без работы?

— До конца этого сезона я точно работать не буду.

— Прочитал где-то, то вы не хотите тренировать сборную.

— На данный момент нет, потому что, на мой взгляд, это все-таки что-то более возрастное. Саламыч опять с укором, наверно, смотрит. Валерию Георгиевичу сколько? 52. Может, в 52 и у меня такие мысли придут, но мне пока 44. 10 матчей за сезон? Мне нужна каждодневная рутина. Мне жена говорит, что нужно идти срочно работать, потому что начинаю меняться, заниматься самобичеванием.

Гончаренко покинул «Краснодар» в январе 2022 года. Команда после 18 туров РПЛ располагается на 5-м месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Сборная России по футболу
Виктор Гончаренко
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