Вице-президент РФС Соловьев поддержал решение Карпина сосредоточиться на сборной

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев рассказал, что поддерживает решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе на посту главного тренера национальной сборной.

«Я считаю, что это его личное решение. Если принял, то так чувствует, — цитирует Соловьева ТАСС. — Я к нему как к человеку отношусь очень хорошо. Если он такое решение принял, то взвесил все за и против. Поэтому я его поддерживаю».

Карпин возглавлял «Динамо» с июня 2025 года. 17 ноября 56-летний специалист объявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» был назначен Ролан Гусев.