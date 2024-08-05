Вьетнамцы пригласили провести товарищеские матчи две национальные команды России

Как стало известно «СЭ», Федерация футбола Вьетнама пригласила на товарищеские матчи не одну, а две национальные команды России.

Первой сборной, как в июле сообщал «СЭ», предложили выступить на Турнире трех наций в Хошимине. Он пройдет с 4 по 10 сентября. Еще одним участником станет команда Таиланда.

А вьетнамская юниорская сборная, составленная из футболистов 2005 года рождения и младше, планирует провести две игры с российскими сверстниками. Эти товарищеские встречи также могут пройти в сентябре, но в городе Ханое.