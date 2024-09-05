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Сегодня, 10:00

Вьетнам — Россия: трансляция матча сборной начнется в 15.55

Сборная Россия сыграет с Вьетнамом в товарищеском матче 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Вьетнама по футболу сыграют в рамках товарищеского матча в четверг, 5 сентября. Встреча состоится на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам) и начнется в 16.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Россия — Вьетнам будут доступны в матч центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 15.55 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

У сборной России также запланирована товарищеская встреча против команды Таиланда в субботу, 7 сентября.

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
Россия

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, состав команды

Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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