Вьетнам — Россия: смотреть трансляцию товарищеского матча
Прямая трансляция матча Вьетнам — Россия начнется в 15.55
Сборная России сыграет с Вьетнамом в товарищеском матче в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до встречи и будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Вьетнам — Россия. Основные события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
В 2024 году команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), а в июне — в гостях Белоруссию (4:0). В рейтинге сборных ФИФА Россия находится на 33-м месте, а Вьетнам — на 115-м.
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