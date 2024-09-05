Сборная России сыграет с Вьетнамом в товарищеском матче в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое, начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до встречи и будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Вьетнам — Россия. Основные события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 2024 году команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), а в июне — в гостях Белоруссию (4:0). В рейтинге сборных ФИФА Россия находится на 33-м месте, а Вьетнам — на 115-м.