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Сегодня, 17:59

Сборная России разгромила Вьетнам в товарищеском матче

Руслан Минаев
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Тамерлан Мусаев и Лам Ван Дам.
Фото Сборная России по футболу.

Сборная России одержала крупную победу над Вьетнамом в товарищеском матче — 3:0. Встреча проходила в Ханое.

На 24-й минуте счет открыл хавбек Далер Кузяев. Во втором тайме автоголом отметился защитник Ву Ван. Точку в матче поставил форвард Тамерлан Мусаев, который также отличился результативной передачей.

Команда Валерия Карпина одержала третью победу в трех матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с национальной командой Таиланда.

Товарищеские матчи.
05 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Вьетнам
0:3
Россия
Валерий Карпин и&nbsp;Сергей Пиняев. Россия громит Вьетнам: Мусаев забил третий гол. Онлайн-трансляция товарищеского матча

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