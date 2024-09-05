Сборная России встречается с Вьетнамом в товарищеском матче. Игра проходит на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам).

В прямом эфире игру показывает «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Трансляция также доступна на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке, в ретрансляции эфира федерального спортивного телеканала).

«СЭ» ведет текстовую трансляция матча Вьетнам — Россия. Основные события игры доступны в матч-центре нашего сайта.

Для команды Валерия Карпина это третья товарищеская встреча в 2024 году. Ранее сборная России в марте разгромила Сербию на своем поле (4:0), а в июне — Белоруссию в гостях (4:0). 7 сентября россияне в рамках мини-турнира в Ханое проведут игру с Таиландом.