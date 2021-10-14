Ветеран ЦСКА раскритиковал отношение Карпина к капитанской повязке: «Никуда это не годится»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о выборе капитана в национальной команде.

«Никуда это не годится. Капитаном должен быть человек, который сыграл много игр за сборную. Также он должен пользоваться авторитетом, подходить по возрасту. Примерно 25-27 лет, когда игрок опытный и может разговаривать с коллективом. С судьями имеет право говорить. Тут очень много компонентов и нюансов, которые молодой парень, сыгравший пару игр, не может выполнить. Не поддерживаю отношение Карпина к капитанской повязке. Только человек, который постоянно вызывается в сборную и имеет авторитет, может быть капитаном», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой выступал хавбек Далер Кузяев. 11 октября в поединке со словенцами (2:1) капитаном был Алексей Сутормин.