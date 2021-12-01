Ветеран ЦСКА: «После встречи игроки не вернут доверие к Карпину»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался о неофициальной встрече нескольких футболистов сборной России с главным тренером команды Валерием Карпиным в Москве.

«Карпин хотел реабилитироваться за свои высказывания. Он же публично заявил о сомнениях насчет дальнейшей работы в сборной России. Это была большая, колоссальная ошибка. Ребята в него не будут верить, если поймут, что он в любое время может соскочить. Они могли это воспринять так, будто ему плевать на футболистов. Он хотел собрать их и извиниться перед ними, сказать: «Я с вами, а вы со мной». Но слово не воробей. Высказывание было неприличным, оно означало, что он не верит в команду. Думаю, что после этой встречи игроки не вернули прежнее доверие к нему. И ребята будут в нем не уверены, и он сам будет неуверенным», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

После матча с Хорватией Валерий Карпин заявил в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу», что сомневается, что он будет готовить сборную России к стыковым матчам в рамках отбора на ЧМ-2022. Позднее главный тренер сказал, что останется в сборной России.

По итогам жеребьевки первый стыковой матч сборная России сыграет дома против Польши 24 марта 2022 года. В случае победы национальная команда встретиться дома либо со Швецией , либо с Чехией 29 марта 2022 года.