Венгрия с 1 сентября вновь закрывает границы из-за коронавируса

Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает DW.

С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Отметим, что на 6 сентября в Будапеште запланирован матч Лиги наций между Венгрией и Россией.