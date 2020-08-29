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Венгрия с 1 сентября вновь закрывает границы из-за коронавируса

10:35
Венгрия снова закрывает границы. Фото Twitter.
Венгрия снова закрывает границы. Фото Twitter.
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Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает DW.

С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Отметим, что на 6 сентября в Будапеште запланирован матч Лиги наций между Венгрией и Россией.

Дополнительная информация:

https://www.dw.com/ru/vengrija-zakryvaet-granicy-1-sentjabrja-koronavirus/a-54748569

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