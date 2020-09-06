Сегодня, 6 сентября, сборная России в Будапеште сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Видеотрансляция матча Венгрия — Россия

3 сентября команда Станислава Черчесова победила Сербию (3:1) в первой встрече Лиги наций.

Текстовая трансляция матча Венгрия — Россия

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Россия (стартовый состав): Шунин — Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зобнин — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Венгрия (стартовый состав): Гулачи — Аттила Салаи, Ланг, Орбан — Холендер, Собослои, Адам Надь, Шигер, Беде — Шоллои, Солои.