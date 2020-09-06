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Венгрия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций

17:30
Сборная России поет гимн перед матчем с Сербией в Лиге наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России поет гимн перед матчем с Сербией в Лиге наций. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 6 сентября, сборная России в Будапеште сыграет с Венгрией в матче Лиги наций. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Видеотрансляция матча Венгрия — Россия

3 сентября команда Станислава Черчесова победила Сербию (3:1) в первой встрече Лиги наций.

Текстовая трансляция матча Венгрия — Россия

Следить за матчем Россия — Венгрия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Россия (стартовый состав): Шунин — Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Оздоев, Зобнин — Ионов, Антон Миранчук, Кузяев — Дзюба.

Венгрия (стартовый состав): Гулачи — Аттила Салаи, Ланг, Орбан — Холендер, Собослои, Адам Надь, Шигер, Беде — Шоллои, Солои.

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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