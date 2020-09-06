Сборная России забила третий мяч в ворота сборной Венгрии в матче Лиги наций. Голом отметился защитник гостей Мариу Фернандес. Он забил на 46-й минуте.

? Марио Фернандес забил на первой минуте второго тайма после передачи Артёма Дзюбы



? #ВенгрияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/FryBR0noDW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2020

Счет матча — 3:0 в пользу сборной России.