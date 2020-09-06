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Венгрия — Россия: Фернандес сделал счет крупным

20:03
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Сборная России забила третий мяч в ворота сборной Венгрии в матче Лиги наций. Голом отметился защитник гостей Мариу Фернандес. Он забил на 46-й минуте.

Счет матча — 3:0 в пользу сборной России.

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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