Ведется работа по организации товарищеского матча между сборными России и Нигерии

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон сообщил о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Нигерии в 2025 году.

«У нас есть эксклюзивные права на организацию матчей с российскими сборными на следующий год. Наши агенты и посредники работают с РФС для организации товарищеских матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году. Работа для организации товарищеского матча главных сборных Нигерии и России ведется. Поэтому такой матч возможен», — приводит слова Пачоны Sport24.

В октябрьскую паузу сборная России не провела товарищеские матчи, так как не смогла найти себе соперников.