«Вечерний Ургант» пошутил о переговорах Черчесова и Акинфеева

Аккаунт юмористической передачи «Вечерний Ургант» пошутил по поводу информации о возвращении Игоря Акинфеева в сборную России. Голкипер ЦСКА покинул национальную команду после чемпионата мира-2018, по информации СМИ, главный тренер Станислав Черчесов недавно уговаривал голкипера возобновить международную карьеру.

«У нас есть фото, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную», — говорится в Instagram «Вечернего Урганта». В качестве иллюстрации был использован коллаж, в котором Черчесов и Акинфеев представлены в образах героев фильма «Москва слезам не верит».