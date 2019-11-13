«Вечерний Ургант» пошутил о переговорах Черчесова и Акинфеева
Аккаунт юмористической передачи «Вечерний Ургант» пошутил по поводу информации о возвращении Игоря Акинфеева в сборную России. Голкипер ЦСКА покинул национальную команду после чемпионата мира-2018, по информации СМИ, главный тренер Станислав Черчесов недавно уговаривал голкипера возобновить международную карьеру.
«У нас есть фото, как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную», — говорится в Instagram «Вечернего Урганта». В качестве иллюстрации был использован коллаж, в котором Черчесов и Акинфеев представлены в образах героев фильма «Москва слезам не верит».
Вратарь Игорь Акинфеев может вернуться в состав сборной России по футболу, которую покинул после ЧМ-2018. Как сообщают СМИ, главный тренер сборной Станислав Черчесов уговаривал игрока вернуться к финальной части #Евро2020. Голкипер пока отказывается, однако может поменять свое мнение. У нас есть фото: как Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную ? #новости #сборнаяроссии #нашипарни #игорьакинфеев #игорьигорьакинфеев #вечернийургант #футбол #urgantshow #москваслезамневерит @teamrussia