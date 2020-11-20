Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий, который сейчас работает в тренерском штабе армейцев, рассказал про свой опыт игры со сломанным носом.

Напомним, защитник Игорь Дивеев получил травму в матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0).

— Как он мог играть 42 минуты с сотрясением и переломом? Игорь мог не почувствовать, что это серьезно. Все-таки в игре большой адреналин, особенно после столкновения и падения, — цитирует Дивеева sport24.ru. — Человек может неверно трактовать свое состояние и чувствовать боль не так, как после игры, когда накал внутренних страстей падает. Продолжать игру с переломом носа не так страшно, как кажется. С сотрясением же играть нельзя 100%. Координационные возможности сильно падают, и возникают проблемы с игрой, передвижением и мыслями. После сотрясения как минимум 8-10 дней надо отдыхать.

Игорь молодец, что смог доиграть все это время. Он поступил как настоящий профессионал, понимающий, что не так много вариантов есть на скамейке. Матч сложился не так хорошо для сборной, но иногда важно быть с партнерами на футбольном поле и проявлять свои качества. После этого, наверное, можно сказать, что из Дивеева вырастет хороший защитник, который не будет бояться столкновений и, несмотря ни на что, будет играть даже с повреждениями.

— Бывало ли у вас такое, что вы оставались на поле со сломанным носом?

— Только сегодня говорили с Онопко о нашем опыте. Мы в таких случаях и играли, и доигрывали. Нос сломать можно по-разному: если разбивают в мясо, то оставаться на поле невозможно. Я с переломанным носом оставался на поле почти всегда. Чаще всего это со мной происходило под окончание матча. Но один раз заменили так же после перерыва. Всего ломал нос пять раз. В игре это не так чувствуется, но потом очень больно и неприятно. Иногда даже на следующий матч выйти сложнее, чем доиграть тот, в котором ты получил повреждение. Онопко тоже играл с переломанным носом. Многие защитники играют с повреждениями, если есть мужество и желание биться до конца.

— Почему врачи не посоветовали заменить Игоря?

— Идентифицировать сотрясение довольно сложно. Любое тяжелое столкновение головами — это уже микросотрясение. Все зависит от того, может ли остаться человек на футбольном поле. Помню один матч свой с «Локомотивом». У соперника был перелом, у меня — по-любому сотрясение. Но я доиграл. Не думаю, что это хорошо повлияло на мою голову. Лучшее в таких ситуациях — замена. Но иногда хочется играть. Я знаю много футболистов, которые говорили: «Я остаюсь». Врач, понимая, что это невозможно, может убрать человека. Но я часто принимал решения, что буду продолжать играть. Это не из-за отваги, а, наверное, больше из-за дурости.