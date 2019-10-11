«Вас случайно не Остап зовут? Потому что Остапа иногда несет». Черчесов не оценил вопрос журналиста

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча отбора Евро-2020 с командой Шотландии (4:0) ответил на вопрос, могла ли команда приехать на игру на канатной дороге.

— Приятно отметить, что сборная становится ближе к болельщикам. Сегодня фанаты могли добраться по канатной дороге на футбол. Футболисты бывало добирались на матчи на метро, на МЦК. Как бы вам такая идея, если бы сборная приехала на игру на канатной дороге с живописными видами?

— Я прослушал, как вас зовут, случайно не Остап? Потому что Остапа иногда несет. Вас сегодня понесло. Идея неплохая, но не для нас.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира